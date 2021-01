Conte parla di limpidezza, Lega e FdI lo umiliano: "Mastella, Mastella!"

18 gennaio 2021 a

Proteste nell’Aula della Camera da parte del centrodestra, in particolare Lega e Fratelli d'Italia. Quando il premier Giuseppe Conte rivolge un appello ai "volenterosi", ultima incarnazione dei trasformismo, affinché appoggino in modo "limpido" il governo, dai banchi del centrodestra si levano cori al grido di "Mastella, Mastella". Aleggia in aula lo spettro del sindaco di Benevento Clemente Mastella, che si sta adoperando alla ricerca dei cosiddetti "responsabili".

Conte ora si appella ai "volonterosi". Il centrodestra esplode: dimettiti!

Al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio, il centrodestra ha sollevato dei cartelli: "Conte dimettiti", c’era scritto sulle fotocopie sventolate dai banchi della Lega e FdI, mentre, dall’altra parte dell’emiciclo, i deputati di Pd, M5s e Leu applaudivano in piedi la conclusione del discorso del premier.

