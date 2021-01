"Vive su Marte". Così Salvini silura Conte: parla di legge elettorale...

18 gennaio 2021 a

a

a

Il premier marziano. Matteo Salvini va all'assalto di Giuseppe Conte appena terminate le comunicazioni alla Camera dei deputati per chiedere la fiducia sul governo. "Ha detto che deve rimanere al governo per fare le cose che chiedono gli Italiani, a partire da una legge elettorale proporzionale. La legge elettorale... Vabbè, è ufficiale, ormai costui vive su Marte", ha twittato il leader della Lega che domani sarà in Senato dove Conte si gioca la partita decisiva del governo rossogiallo.

