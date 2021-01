Conte, prima prova alla Camera: "Ho fiducia nei parlamentari". Domani la conta finale in Senato

18 gennaio 2021 a

Parte con la richiesta della fiducia alla Camera dei deputati la due-giorni decisiva del governo di Giuseppe Conte. Sarà ancora in questo palazzo mercoledì? "Dipende dai parlamentari", ha risposto il premier intercettato mentre faceva ingresso a Palazzo Chigi, con in mano un cartellina, prima delle sue comunicazioni alla Camera. Ha fiducia nei parlamentari? "Ho fiducia nei parlamentari e nel Paese", ha risposto al cronista di Fanpage dopo aver sottolineato che "si parla nelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali". La preoccupazione del premier è alta, anche i problemi veri ci sono al Senato. "C’è una crisi in corso", "la situazione non è affatto semplice", ha detto il presidente del Consiglio al Tg2.

Il trucco di Conte per salvarsi. È il governo degli irresponsabili

Quota 161 è il sogno, uno più dell’opposizione il bagno di realismo. Comincia oggi il rapido ma affannoso passaggio di Giuseppe Conte in Parlamento dopo il ritiro della delegazione di Iv da parte di Matteo Renzi. Si comincia con la meno ostica, la Camera, che dovrebbe agevolmente assegnare la fiducia, si vedrà se assoluta o relativa, al governo. Alle 12 le comunicazioni del premier, poi il dibattito, la sanificazione dell’aula e alle 17 la replica di Conte, infine le dichiarazioni di voto e la fiducia per appello nominale. Domani l’aula più insidiosa per l’esecutivo, quella del Senato, dove Conte si presenterà alle 9,30 per ricevere l’esito del voto di fiducia verso le 20.

Tutti si dicono certi che il premier terrà un appello alla responsabilità davanti ai problemi del Paese e richiamerà il perimetro europeista e antisovranista di questa maggioranza, ammettendo alcuni errori dell’esecutivo, senza toni vendicativi verso Matteo Renzi, un modo per lasciare la porta aperta innanzitutto ai singoli parlamentari di Iv. Un discorso che verrà ascoltato anche nelle stanze del Quirinale. Sergio Mattarella in questo week end non ha volutamente avuto contatti con i leader politici: quel che aveva da dire l’ha detto, ora il suo ruolo di arbitro deve essere senza alcuna sbavatura. Nessun consiglio, nessun suggerimento, nessuna pressione; se il governo avrà la maggioranza, fosse anche solo relativa, ne prenderà atto anche se resterà aperto il nodo della forza politica necessaria a un governo che deve affrontare prove storiche.

Antonio Razzi, vendetta di un "responsabile": andrò in Senato per ridere in faccia a Pd e M5s

Se invece il governo cadesse si aprirebbe la crisi e il Capo dello Stato dovrebbe entrare in campo, avendo tutelato l’imparzialità del suo ruolo, per aprire le consultazioni. Le varie ipotesi si sono già squadernate più volte e vanno da un nuovo esecutivo con la stessa maggioranza e un nuovo premier (ma Pd, M5s e Leu ora lo escludono), a un governo di larghe intese (equilibrio difficilissimo ma non impossibile) fino a elezioni anticipate (il cosiddetto worst case per il Colle, a maggior ragione nel bel mezzo di una pandemia, ma che nessuno più esclude a priori). Intanto le diverse forze politiche dispongono le truppe sul campo di battaglia. Per il Pd il vicesegretario Andrea Orlando assicura: "il tentativo di far cadere il governo non riuscirà non ce lo possiamo permettere". "Per il Pd o c’è questa coalizione o non ce n’è un’altra e Conte è il punto di equilibrio di questa coalizione. Noi non siamo interessati a mettere uno nostro al posto di Conte senza spiegare al Paese perché avviene questo passaggio" assicura, per poi notare che "la porta l’ha chiusa purtroppo Renzi e ieri l’ha ulteriormente blindata continuando ad attaccare il Pd".

Luigi Di Maio la riassume così: "al momento attuale c’è una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile" ma "Conte in Aula parlerà e lì ci sarà una distinzione tra costruttori e distruttori". Anche perché, spiega l’esponente M5s, "trovo folle pensare ad elezioni nel mezzo di una pandemia, ma voglio chiarire subito che tra governi stiracchiati, governicchi e governissimi allora meglio il voto". Tranchant Maria Elena Boschi, capogruppo Iv alla Camera, che riflette le parole dure di ieri di Renzi: "non abbiamo mai detto 'mai più' nella coalizione, ma mi pare che Pd, 5Stelle e Leu con il presidente Conte preferiscano affidarsi a Mastella per la ricerca dei responsabili. Responsabili che non si sa neppure se ci siano".

Il centrodestra prepara una risoluzione unitaria contro il governo e intanto Matteo Salvini ribadisce: "Io non ci rimarrei mai così al governo. Se Conte non ha i numeri le strade sono due: o le elezioni oppure se Mattarella ritenesse il centrodestra ha progetti e poche cose da fare velocemente per tirare fuori il paese dalla pandemia".

Quanto al pallottoliere è sempre più incerto man mano che si avvicina l’ora X. Se alla Camera la maggioranza appare scontata, ma non altrettanto scontata appare la maggioranza assoluta, al Senato i numer

