Da Barbapapà alla Mastella Airlines, tutte le beffe della Meloni

18 gennaio 2021 a

a

a

Conte-Barbapapà. Giorgia Meloni attacca Giuseppe Conte senza esclusione di colpi. E lo fa prendendo di mira le giravolte del premier che passa con estrema nonchalance da una maggioranza di governo all'altra. E proprio come Barbapapà cambia continuamente costume nella più illustre tradizione del trasformismo. «Giuseppe Conte è perfetto per l’Unione europea» per i «grandi media al servizio di poteri forti, perché è perfettamente in grado di assumere esattamente la forma che gli chiede il suo mandante: praticamente Barbapapà».

E non è finita qui. Conte ha annunciato di voler volare alto. E poi si è ridotto a elmsinare i voti di Mastella e degli Scilipoti di turno. E la Meloni ha preso la palla al balzo e ha rincarato la dose parlando di volare alto con la Mastella Airlines. «Ricordo quando diceva voliamo alto: con la Mastella Airlines, voi la prima Repubblica la fate ampiamente rimpiangere".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.