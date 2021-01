La verità dell'onorevole grillino. Terzo governo in tre anni: "Siamo come la Dc"

17 gennaio 2021 a

a

a

All’assemblea dei parlamentari dei Cinquestelle emerge uno stato d’animo che spiega eloquentemente come finisce una rivoluzione. Mentre i big del Movimento tentano di dare la linea a deputati e senatori, un parlamentare (non citato dal Corriere della Sera) esplode: “Terzo governo in tre anni, siamo come la Dc”. Così termina, mestamente, un sogno. Aggrappati al potere a qualunque costo. Luigi Di Maio, Vito Crimi e compagnia hanno fatto davvero un capolavoro...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.