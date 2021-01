"Sui ristori il governo ha imbrogliato e 300mila attività sono in crisi"

16 gennaio 2021 a

«Le cifre reali della Cgia di Mestre rendono giustizia all’irrealtà con la quale si muove il governo che ha annunciato ristori per tutti quando la verità è un’altra: su 423 miliardi di mancati incassi sono stati solo 29 i miliardi elargiti a mo’ di risarcimenti, ossia il 6,8%. Non a caso si parla di quasi 300mila attività in crisi». Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

«Questo è il dramma che vive il Paese reale - aggiunge - e che fa da contraltare alla sceneggiata messa in piedi dal governo giallo-rosso più occupato a raccattare dietro ogni angolo qualsiasi novello ’responsabile’ o ’costruttore’ piuttosto che lavorare pancia a terra sulle emergenze del Paese». «Forza Italia fin da quando il governo ha costretto le imprese ad abbassare le saracinesche continua a ripetere inascoltata la sua ricetta: risarcimenti, come avvenuto in Germania, con una percentuale pari o superiore al 70% del fatturato perduto», conclude.

