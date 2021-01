La Lega sfregia Conte Pinocchio. Ecco quando il premier diceva: "Un mio partito pura fantasia"

16 gennaio 2021 a

Giuseppe Conte come "Pinocchio". La Lega sfregia il premier rilanciando una sua frase contraria alla ricerca di “responsabili” per mantenere in vita governi. Era il 25 luglio 2019 e il premier di qualunque maggioranza bollava come “pura fantasia” sia cercare le maggioranze alternative in Parlamento che la costruzione di un proprio partito personale. Sarebbero - diceva - ragionamenti da Prima repubblica”.

