Meloni: Conte predicava coerenza e ora cerca maggioranze alternative in Parlamento

15 gennaio 2021 a

"Non facciamo i peggiori ragionamenti da Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà, la sua nobile vocazione. Voliamo alto." Ecco Giuseppe Conte nel 2019. Le ultime parole famose… Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni attacca il presidente del Consiglio, pubblicando sul suo profilo Facebook un video in cui il premier smentisce di voler cercare maggioranze alternative in Parlamento e che voglia dare vita a un suo partito.

