Crisi di governo, vertice del centrodestra su recovery plan, scuola, ristori: "L'Italia ha bisogno di un governo capace"

15 gennaio 2021 a

a

a

"L’Italia ha bisogno di un governo capace di affrontare le difficili sfide che il Paese si trova davanti, non di un esecutivo zoppicante che si regge su una maggioranza raccogliticcia". Il centrodestra compatto va all'attacco del premier Conte che in queste ore è impegnato nella conta per la resa dei conti che ci sarà la prossima settimana: (lunedì alla Camera e martedì al Senato, quando la crisi sarà finalmente parlamentarizzata).

Stamattina il centrodestra si è riunito per fare il punto sulla crisi di governo. Oltre a Giorgia Meloni (Fdi), Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Fi), ci sono anche Giovanni Toti (Cambiamo), Lorenzo Cesa (Udc) e Maurizio Lupi (Nci). Sul tavolo della coalizione le strategie per affrontare alcuni temi decisivi per il Paese: piano vaccini, recovery plan, scuola, ristori, nuove restrizioni anti-Covid. "Per seguire gli sviluppi della crisi del governo di Giuseppe Conte e concordare una strategia comune in vista di una possibile riedizione peggiorativa, i leader dei partiti della coalizione si consulteranno ogni giorno fino alla sua soluzione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.