Arrivano meno fiale, la beffa del vaccino Pfizer

In ogni fiala del vaccino Pfizer-Biontech ci sono sei dosi di vaccino e non cinque, come previsto all'inizio. La decisione è stata ratificata dall'Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco, lo scorso 8 gennaio, come riporta questa mattina La Repubblica.

Per questo motivo, l'azienda farmaceutica potrebbe decidere di diminuire la quantità di fiale destinate all'Italia, il cui contratto prevede la fornitura di un certo numero di dosi di vaccino e non di fiale. In altre parole Pfizer vuole evitare di fare un "regalo" al nostro e ad altri Paesi in un momento in cui la produzione scarseggia. La sesta dose contenuta in ogni fiala di vaccino, insomma, non sarà un gentile dono...

