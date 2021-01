Regione Lazio, la Lega stana Zingaretti: "Italia Viva inaffidabile? Elezioni subito"

14 gennaio 2021 a

"Italia Viva a due facce?" si chiede il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. "L'inaffidabilità politica del partito di Matteo Renzi vale anche in Regione Lazio dove ci sono tutt'ora stampelle che garantiscono a Nicola Zingaretti di governare perché altrimenti non avrebbe i numeri per andare avanti, oppure esiste una Italia Viva a due facce a seconda delle convenienze del governatore del Lazio?" domanda il consigliere leghista. "Se lo reputa un partito inaffidabile esca dall'equivoco anche in Regione e faccia tornare al voto immediatamente i cittadini del Lazio" denuncia Giannini.

