"Governo, se Meloni e Boldrini..." Ma che dice Di Maio? Giorgia lo lapida: dormi tranquillo

Rispedisce al mittente, Giorgia Meloni, le parole pronunciate da Luigi Di Maio ad Agorà, su Rai3. La domanda della conduttrice Luisella Costamagna è se il Movimento 5 stelle appoggerà un eventuale governo con un premier diverso da Giuseppe Conte. "In questo momento prendere un nome terzo significa creare governi tecnici, governissimi, di unità nazionale. Lo dico chiaramente. Se, ad esempio, Giorgia Meloni e Laura Boldrini si mettono d’accordo forse potranno fare il governissimo, ma non con noi". L'esempio ipotetico fino all'iperbole del ministro degli Esteri provoca la ferma reazione di Giorgia Meloni. "Dormi tranquillo Luigi. Gli accordi di palazzo e gli inciuci con chi abbiamo sempre combattuto li lasciamo a voi 5Stelle. Fratelli d'Italia non ha paura del voto", scrive su Twitter la leader di FdI.

Renzi apre la crisi? No a Conte-ter con lui. Mossa di Palazzo Chigi, salta tutto

Intanto l'esperienza dei rossogialli sembra alle battute finali. "Nel Governo continuano con i litigi, le ipotesi di rimpasti, gli ultimatum e le giravolte. Ma quando la finiranno con questo imbarazzante teatrino a scapito dell’Italia e degli italiani?", si chiede la Meloni.

Dormi tranquillo Luigi. Gli accordi di palazzo e gli inciuci con chi abbiamo sempre combattuto li lasciamo a voi 5Stelle. #FratellidItalia non ha paura del voto. pic.twitter.com/78JEFxRXIj — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) January 12, 2021

