Piano pandemico, la Procura di Bergamo convoca i vertici del ministero della Salute

Notifiche a Claudio D'Amario, ex responsabile della Prevenzione, e a Giuseppe Ruocco, attuale direttore generale

11 gennaio 2021

a

a

I magistrati di Bergamo, titolari dell’inchiesta sull’emergenza Covid, hanno deciso di ascoltare i vertici del ministero della Salute, in particolare l’attuale direttore generale Giuseppe Ruocco, che era stato anche dg della Prevenzione prima di Ranieri Guerra (nominato direttore vicario dell’Oms nel 2018) e l’ultimo dirigente nello stesso ruolo, Claudio D’Amario, il quale ha seguito la prima parte dell’emergenza coronavirus. La procura ha notificato a entrambi gli atti di citazione per sentirli tra un paio di settimane a Bergamo. Lo stesso provvedimento è stato inviato ad altri due funzionari del ministero della Salute. Da quanto trapela, inoltre, i magistrati hanno intenzione di convocare nuovamente, sia sul Piano pandemico non aggiornato sia sullo studio dell’Oms, il ministro della Salute Roberto Speranza già sentito sulla mancata zona rossa.

