La Azzolina non conosce i dpcm Conte. “Ragazzi tutti all'aperitivo”. Ma i bar sono chiusi...

Lucia Azzolina manco legge i dpcm di Giuseppe Conte e oltre a quello non conosce nemmeno i rapporti periodici sull'epidemia dell'Istituto superiore della Sanità. Lo dimostra con la sua intervista al Corriere della Sera dove cerca di nascondere la figuraccia rimediata sulla scuola che in tanti mesi non è ancora riuscita a mettere in sicurezza, facendo il solito scaricabarile sui presidenti delle Regioni (compreso Nicola Zingaretti). “ I giovani non possono andare a scuola, ma per i governatori possono bere gli aperitivi al bar”, è l'ultima sciocchezza della Azzolina. Conoscesse i dpcm il ministro saprebbe che all'ora dell'aperitivo serale tutti i bar sono chiusi sia in zona arancione che in zona gialla. All'aperitivo prima del pranzo sono aperti solo in zona gialla, ma i ragazzi non potrebbero andarci perché dovrebbero essere impegnati nella didattica a distanza se la ministra si occupasse di farla funzionare, invece di raccontare fake news per fare polemiche. L'Azzolina non leggendo i rapporti dell'Iss che indicano la crescita dei contagi per fascia di età non ha ancora capito (è un po' dura di comprendonio) che è stata proprio lei con la sua cocciutaggine e incapacità di mettere in sicurezza la scuola a provocare la seconda ondata del virus in Italia: nella fascia d'età 10-19 anni (con il picco 15-19) fino a quando non hanno chiuso le scuole, i contagi hanno avuto una crescita cinque volte superiore a quella di tutte le altre fasce di età, contagiando poi anche gli adulti. Appena chiuse le scuole quella fascia d'età è crollata agli ultimi posti per crescita di contagi. E' stata la scuola a provocare la seconda ondata ed è stata la scuola l'origine della nuova strage che ha portato l'Italia in vetta al mondo per mortalità. Invece di chiedere scusa per la sua gravissima colpa, la Azzolina ci gioca ancora facendo polemicuccia politica da quattro soldi e raccontando fandonie sugli aperitivi. Come si fa a lasciarla al suo posto? E' un delitto

