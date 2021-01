Scuola, lezioni a distanza fino al 18 gennaio. Nel Lazio l'ordinanza per le superiori

Valentina Conti 08 gennaio 2021 a

In didattica digitale fino al 18 gennaio. Le proteste di studenti, famiglie e personale scolastico hanno avuto la meglio. Nel Lazio le scuole secondarie di secondo grado non riapriranno l’11, ma lunedì 18 a motivo dell’aumento dei contagi da Covid-19. Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti firmerà a brevissimo un’ordinanza per posticipare il rientro sui banchi in presenza. Le università proseguiranno con la didattica a distanza come previsto dal Dpcm nazionale.

"Il nostro obiettivo - spiega il vicepresidente della Giunta regionale Daniele Leodori - è quello di riaprire in sicurezza le scuole ma è doveroso farlo garantendo il massimo livello di attenzione". "Dal 18 gennaio - dice ancora Leodori - seguiremo le indicazioni nazionali in merito alla riapertura in presenza delle scuole".

