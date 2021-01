La caccia di Conte per offrire incarichi a responsabili

09 gennaio 2021 a

a

a

Un incontro col premier Conte che gli offre un incarico. Lo racconta Ugo Grassi in un'intervista su Repubblica firmata da Carmelo Lopapa. Grassi, senatore leghista ex Cinque stelle, racconta che ha subito declinato l'offerta ma che a Palazzo Chigi ci fu un po' di gelo. "Mi ha guardato in faccia e mi ha detto: Ugo, voglio entrare subito nel cuore del nostro incontro - racconta Grassi a Lopapa - E ti voglio chiedere: vuoi qualche incarico?".

Il senatore leghista ha risposto di non cercare incarichi: "Ho immediatamente replicato: Giuseppe ti ringrazio - prosegue nell'intervista di Repubblica - ma io non voglio alcun incarico, non ne sto cercando. Voglio un progetto politico, non poltrone, sto lavorando a quello". Poi il gelo spezzato solo da qualche battuta sulla comune esperienza nel mondo universitario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.