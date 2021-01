Lo criticano pure per la mascherina. Salvini affonda M5s e Pd: siete fuori dalla storia

08 gennaio 2021 a

"M5s e Pd se bevo il caffè mi criticano, se invece bevo il latte tiepido mi criticano perché bevo il latte tiepido. La lotta antimafia dovrebbe unire tutti. Se qualcuno riesce a fare polemica anche su una figura eroica come quella di Paolo Borsellino e sulla lotta alla mafia vuol dire che è fuori dalla storia". A dirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a distanza a Cinque Stelle e Pd che lo hanno accusato di strumentalizzare la figura di Paolo Borsellino. Nel mirino delle forze di maggioranza anche la mascherina indossata oggi dal senatore della Lega. "Sono felice di avere regalato oggi a Matteo Salvini una mascherina che ritrae Paolo Borsellino e riporta una sua bellissima frase sull'impegno contro la mafia. E sono felice che l'abbia indossata per rendergli omaggio, deponendo un mazzo di fiori in via D'Amelio. Polemizzare su questo, francamente qualifica soltanto chi lo fa", ha detto l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà (Lega). "Da tantissimi anni - spiega l'assessore Samonà - sono fra coloro che partecipano alla fiaccolata, che si conclude proprio in via D'Amelio per ricordare Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, assassinati da Cosa nostra. Un appuntamento che per me è un dovere civico e morale. Oggi come ieri, contro chi vuole oscurarne la memoria".

5 Stelle e PD oggi mi criticano perfino sulla mascherina che indosso? Sono davvero allo sbando...

La lotta anti-mafia dovrebbe unire tutti, non dividere. Se qualcuno a sinistra fa polemica anche su una figura eroica come quella di Paolo Borsellino e sulla lotta alla... pic.twitter.com/qT4GfmmMQf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 8, 2021

