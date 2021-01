La virologa Viola gela Lilli Gruber: Arcuri straparla, impossibile immunità di gregge

07 gennaio 2021 a

Doccia gelata sul vaccino della virologa Antonella Viola su Lilli Gruber che come sempre è fan di qualsiasi cosa faccia Giuseppe Conte e l'ultimo dei suoi collaboratori. Nella puntata di giovedì 7 gennaio di Otto e Mezzo una gongolante Gruber ha chiesto alla professoressa ospite della trasmissione un giudizio sulle assicurazioni date dal commissario governativo alla sanità, Domenico Arcuri, dell'immunità di gregge che l'Italia raggiungerà entro l'estate grazie al suo piano vaccini. "L'immunità di gregge è impossibile", ha scosso la testa la Viola facendo capire che come sempre Arcuri straparla di cose che non sa, "perché non c'è a disposizione ancora un vaccino per i ragazzi, non avendone sperimentato nessuno per gli under 16. L'immunità senza di loro non si potrà mai raggiungere".

Studio paralizzato, con la Gruber che provava a cercare rassicurazioni dall'altro famoso scienziato collegato, Marco Travaglio. Che però non le ha dato una gran mano: "Non posso dire niente sulla immunità di gregge, ma se vacciniamo gli anziani, non muoiono più..."

