Moratti pronta a sostituire Gallera al Welfare lombardo

Troppi passi falsi. Troppi insuccessi inanellati uno dopo l'altro. Non sarebbe ancora fatta ma ci siamo quasi. Lega e Forza Italia sarebbero a un passo dall’accordo per sostituire l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera con l’ex sindaco di Milano e presidente del consiglio di gestione di Ubi, Letizia Moratti. Il profilo di Moratti, che comunque Silvio Berlusconi avrebbe voluto anche come candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo lombardo, sarebbe emerso in queste ore. Al posto di Gallera FI era alla ricerca di un tecnico o di una figura con un profilo di esperienza, come quello di Moratti.

Per quanto concerne le altre caselle, Lega e FI starebbero lavorando ad altri cambiamenti. Mentre Fratelli d’Italia vuole stare fuori dalla partita e ha imposto l’inamovibilità di Riccardo de Corato e Lara Magoni. Oltre alla novità di Moratti, nella rinnovata giunta di Attilio Fontana dovrebbero esserci due new entry leghiste di calibro: l’ex ministra del governo M5s-Lega Alessandra Locatelli, alla Famiglia (al posto di Silvia Piani); e l’ex sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Guido Guidesi. A quest’ultimo, che tanto si è speso per il suo territorio, Codogno, primo focolaio Covid italiano, Salvini vorrebbe affidare il rilancio della Regione ed è alla ricerca di una delega economica. Per lo Sport, invece, il segretario leghista vorrebbe sostituire Martina Cambiaghi con l’ex campione olimpico di kayak, Antonio Rossi. Sempre in casa Lega, dovrebbero restare l’assessore al Bilancio Davide Caparini, e quello delle Politiche sociali, Stefano Bolognini.

