Il Governo stringe sulle nuove misure. Nessuna zona bianca

04 gennaio 2021 a

a

a

Nessuno si salva, per il momento. Non ci saranno zone esentate dalle restrizioni. Il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione non ci sarà, il governo si vedrà direttamente in Consiglio dei ministri (convocato alle 21) per definire il decreto legge - non più l’ordinanza del ministro Speranza - con le nuove misure che partiranno il 7 gennaio. Secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza il dl non conterrà la "zona bianca" (bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri, musei aperti, con spostamenti liberi) che potrebbe - ma non è ancora definito - entrare nel Dpcm del 15 gennaio. «Tutto dipenderà dal livello dei contagi», viene spiegato. Intanto il nuovo decreto avrà validità proprio fino al 15 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.