Nuovo Dpcm, vertice da Conte. Dal 7 gennaio lockdown totale nei weekend

Con l'Italia in zona rossa per il lockdown di Natale che finirà il 6 gennaio, ultimo giorno di "clausura", il premier Giuseppe Conte ha convocato per questa mattina i capi delegazione dei partiti di maggioranza. Un vertice per stabilire la nuova stretta in vista della scadenza dell'ultimo Dpcm e in base agli ultimi dati della pandemia. Osservati speciali i territori con indice Rt di contagio a rischio. Le Regioni che potrebbero trovarsi zona arancione dal 7 gennaio sarebbero al momento tre: Calabria, Liguria e Veneto (ieri si parlava addirittura di zona rossa). Ma anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche sono al limite. Potrebbe tornare giallo l'Abruzzo.

Rischio di nuovo lockdown? Il governo si riserva di decidere

Tra le misure valide in tutto il territorio nazionale si parla di restrizioni da zona rossa nel fine settimana. Nei festivi e prefestivi potrebbero scattare la chiusura dei negozi non essenziali, stop agli spostamenti anche all'interno del proprio comune, ristoranti e bar operativi solo con asporto e consegne. Scontro, infine, tra governo e regioni per la riapertura delle scuole il 7 gennaio. E le famiglie aspettano il prossimo Dpcm per capire cosa succederà.

