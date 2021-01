Rischio di nuovo lockdown? Il governo si riserva di decidere

03 gennaio 2021 a

Prepariamoci al peggio. Perchè a giorni sapremo se il governo Conte deciderà di confinarci ancora in zona rossa.

L’Italia ha infatti iniziato il nuovo anno in zona rossa. Il Paese resterà in questa condizione fino al 6 gennaio, con la sola eccezione di domani, lunedì 4 gennaio, dove vigeranno le regole della zona arancione con il coprifuoco torna dalle 22 alle 5.

Cosa accadrà il prossimo 15 gennaio? Scadono gli effetti del decreto legge 158 del 2 dicembre e del Dpcm 3 dicembre, mentre il 7 gennaio cessano le restrizioni del Natale 2020.

Cosa accadrà dopo? A quali attività sarà consentita la riapertura e in quali aree si troveranno le regioni italiane?

Per quanto riguarda le scuole c’è già una data, quella del 7 gennaio, per la ripresa della frequenza in presenza al 50%. Proprio nell’ultimo giorno dell’anno c’è stato il via libera alla ripresa delle lezioni in presenza nella scuola al 50% da giovedì 7 gennaio. Il Viminale, in una nota, ha annunciato che “le prefetture hanno adottato i documenti operativi all’esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa” e “dell’ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15 gennaio riduce la presenza in classe al 50%”.

Per i bar e i ristoranti rimarrà in vigore il sistema delle zone gialla, arancione e rossa. Quindi gli esercizi potranno aprire fino alle 18 se si trovano nelle aree con minori restrizioni. oppure potranno solo fare servizio d’asporto e consegna a domicilio negli altri casi. Ma sarà necessario valutare i numeri dell’emergenza. La chiusura di teatri, cinema, palestre e piscine potrebbe continuare anche dopo le festività. A minacciare la possibilità di riaprire, il timore di una terza ondata e degli effetti della variante inglese scoperta nelle scorse settimane.

Il Governo ha precisato che qualsiasi decisione sarà presa sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l’Epifania. Il 7 gennaio scadono infatti le misure restrittive natalizie ed entreranno in vigore di nuovo le fasce di colore in base all’andamento del contagio nelle regioni (zona rossa, zona arancione e zona gialla).

