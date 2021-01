Con i vaccini si rischia l'autismo. Parola di Bonafede che si gloriava con Grillo: “Ho vinto pure una causa”

Chris Bonface 01 gennaio 2021 a

All'ombra del governo di Giuseppe Conte c'è un ministro di profonda fede no-vax, che da anni pensa che i vaccini siano pericolosi tanto da averne fatto anche vigorose battaglie giudiziarie. E' il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che nella sua vita civile fa l'avvocato. La sua fede no vax è stata granitica e anche pubblica, tanto è che in questi giorni circola nelle chat whatsapp dei militanti grillini un vecchio post inserito da Bonafede sul Blog di Grillo, nella speranza (tenue) che la vecchia militanza di Bonafede garantisca che anche in questo 2021 lui sarà disposto a fare ogni tipo di battaglia per non consentire l'obbligo di vaccinazione anti Covid.

Certo in quella comunicazione rivolta a Grillo e Casaleggio il 6 aprile di dieci anni fa, l'attuale ministro della Giustizia non lasciava ombre sulla sua “bona fede” no vax. “Sono Alfonso Bonafede”, si presentava, “del Meet Up di Firenze e nel mio studio legale (sono un avvocato) abbiamo fatto una grande conquista di recente. Ci occupiamo dei danni da vaccinazione e dei danni da emotrasfusione infetta e, dopo anni di tentativi, uno dei miei colleghi di studio è riuscito a fare ottenere un indennizzo per un bambino autistico: il Giudice ha ritenuto che non si poteva escludere il vaccino come concausa dell'autismo e quindi ha riconosciuto l'indennizzo. Ci tengo a non dare alcuna falsa illusione: tuttavia, si tratta di un precedente giurisprudenziale storico (…) Non esitare a chiamarmi in modo tale da capire se sia possibile fare qualcosa. Un caro saluto. Alfonso”. E ora? Tornerà a fare la stessa battaglia davanti a Roberto Speranza e i suoi consulenti che vorrebbero rendere il vaccino anti Covid obbligatorio? Chissà...

