Stangata in bolletta per luce e gas. E il governo fa finta di niente

La stangata sulle bollette colpisce gli italiani nel silenzio generale. Zitti zitti con il governo che fa finta di nulla e dopo un anno così, segnato dalla pandemia e dalla crisi, aumenta del 4,5% la bolletta della luce e del 5,3% quella del gas. Una stangata da 73 euro a famiglia. Tanto peserà, secondo i calcoli dei consumatori, i rincari delle bollette di elettricità e gas decise oggi dall’Arera. Rincari legati, spiega l’agenzia dell’energia, alla fiammata dei prezzi alla produzione ma che saranno compensati almeno per le famiglie più in difficoltà dall’introduzione di un bonus sociale che consentirà uno sconto in bolletta e che scatterà automaticamente.

Nel dettaglio nel primo trimestre del 2021 l’incremento delle bollette dell’energia per la famiglia tipo in tutela sarà del 4,5% per l’elettricità e del 5,3% per il gas. Dato, quest’ultimo, fa notare Arera, legato anche alla consueta crescita invernale della domanda. Dopo il rincaro trimestrale per Arera le famiglie conseguiranno risparmi.

