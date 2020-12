Il governo non ne azzecca una: rinvio della lotteria scontrini in vista

28 dicembre 2020 a

a

a

Si fa sempre più largo l'ipotesi del rinvio della cosiddetta "lotteria scontrini" varata dal governo insieme al tanto discusso cashback. La norma dovrebbe comparire nel decreto Milleproroghe. Così, dopo la miriade di problemi tecnici riscontrati dagli italiani sull'app "Io", non arrivano neppure i soldi promessi dall'esecutivo Conte, che continua a collezionare figuracce.

«È bene che sia intervenuta la proroga della lotteria degli scontrini, come più volte richiesto da Confcommercio. È un rinvio che si è reso necessario per ragioni oggettive. Occorre, infatti, ricordare che il software per l’adeguamento dei registratori telematici è stato rilasciato solo nel corso del mese di agosto e che le operazioni di installazione e formazione degli esercenti si sono avviate tra settembre ed ottobre e si sono sviluppate in una fase che ha registrato l’impatto anche organizzativo delle misure emergenziali di limitazione e chiusura delle attività». Ad affermarlo è Confcommercio in una nota.

«Rinvio necessario, dunque, per un semplicissimo ed inoppugnabile dato: resta ancora da adeguare circa un registratore di cassa su due. La partenza della lotteria in queste condizioni avrebbe, dunque, generato disservizi e disagi sia per le imprese, sia per i consumatori», sottolinea infine Confcommercio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.