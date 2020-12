Salvini visita la penitenziaria a San Vittore: altri pensino alle polemiche

27 dicembre 2020 a

Matteo Salvini rilancia e va a offrire solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria. "Gli altri fanno polemiche, dicono ’Salvini va ad aiutare i senzatetto, a visitare gli agenti in carcere, a donare il sangue'. Lascio a loro le polemiche e mi tengo la voglia di aiutare nel mio piccolo chi ha bisogno di una mano e chi in questi giorni di festa si sente ancor più solo. C’è chi polemizza e chi aiuta, io preferisco far parte degli italiani che fanno e non chiacchierano", ha detto il leader della Lega in un video pubblicato sul suo profilo Facebook dopo la visita alla polizia penitenziaria del Carcere di S. Vittore, a Milano. "Fanno un lavoro prezioso - spiega -, l’80% dei detenuti è straniero, otto su dieci sono immigrati e questo ci dice che c’è qualcosa che non funziona".

