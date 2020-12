Furlan chiedeva aiuti a destra e ora attacca Salvini

F.S. 27 dicembre 2020 a

Posata la polvere delle polemiche, c’è una chiosa aggiuntiva al can-can strumentale legato alla visita di Matteo Salvini ai City Angels milanesi e sul proclama antileghista del presidente dell’associazione, Mario Furlan. Può essere curioso sapere che proprio Mario Furlan nei primi anni Novanta era iscritto al Fronte della Gioventù. I City Angels nacquero nel 1994 come associazione quasi «paramilitare» (sul modello americano) per fare le ronde in metropolitana contro spacciatori e scippatori. Il primo aiuto Furlan lo chiese (e lo ottenne) in Regione negli assessorati di An della I giunta Formigoni...Ne parlò con uno storico giornalista di destra come Guido Giraudo, che se ne occupò.

Poi è «cresciuto», ricorda Giraudo,...e ha capito che per vivere bisogna stare a sinistra. È possibile che anche in Comune - raccontano i protagonisti dell’epoca - durante la sindacatura Albertini, Furlan possa aver ricevuto aiuti. Il primo impegno dei City Angels fu di fare la ronda davanti allo Iulm per contrastare gli stupri. Probabilmente Furlan soffre anche di vuoti di memoria. In archivio ci sono sue foto proprio con Matteo Salvini e addirittura con il figlio di Umberto Bossi. La prossima volta si morda la lingua.

Non ne sapeva nulla, dice quello che abbraccia la trota ed il capitone pic.twitter.com/oGfJK1fZY1 — Maria Rosaria (@MariaRo99325323) December 26, 2020

