La sua partecipazione alla consegna natalizia di pacchi dono dei City Angels per gli anziani di Milano ha scatenato un fiume di polemiche. Matteo Salvini, però, risponde alle critiche con un post su Facebook.

"Dedicato a quelli che criticano sempre, qualunque cosa io faccia, ma non fanno mai niente. Una polemica in meno, un’ora di volontariato in più, e l’Italia sarà un Paese migliore. Vi voglio bene".

