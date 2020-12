Governo in malafede. Storace svela la verità sul piano pandemico

24 dicembre 2020 a

Storace attacca il governo sul piano pandemico. Durante l’udienza al Tar sulla mancata pubblicazione del piano segreto anti-Covid, l'avvocatura di Stato ha tirato in ballo perfino l'ex ministro della Salute. In un'intervista pubblicata sul Giornale.it e ripresa sul sito 7Colli, Storace svela, però, che quel piano pandemico è stato varato proprio durante il suo ministero. Quindi perché avrebbe dovuto aggiornare un piano che, all'epoca, era stato appena varato? "Quando ho letto le dichiarazioni dell’avvocatura davanti al Tar sono rimasto sorpreso - rivela Storace - Perché avrei dovuto aggiornarlo? A febbraio 2006 ho apposto la firma al varo del documento, poi poco dopo, a marzo, mi sono dimesso per quel processo-bufala finito, sette anni dopo, con l’assoluzione. Non sarebbe stato curioso aggiornare un piano approvato solo un mese prima?”. E ancora: “Mi sono sentito abbastanza offeso - rivela il vicedirettore del Tempo - Non si può arrivare fino a quel limite: lo Stato non può fare così. È l’ennesima conferma di che tipo di governanti ci ritroviamo: perché qualcuno glielo avrà detto all’avvocatura dello Stato di tenere questa linea, no? Non se la sarà mica inventata da solo. L’aggiornamento di un piano comunque si fa dopo tre anni almeno. Quanto successo è un segno di malafede. E sulla malafede si è fondata tutta l’azione di questo governo”.

Il governo, dunque, prova a socializzare le perdite seminando bugie lungo la strada. “ Siccome devono sfuggire alle loro responsabilità, generano confusione così che si possano condividere le colpe - prosegue Storace nell'intervista - Ma non è vero. Non voglio prendermi il merito di essere stato il ministro che ha firmato il Piano pandemico: perché probabilmente il merito è dei dirigenti di allora. Ad occuparsi del dossier fu il direttore Donato Greco: l’onore va riconosciuto a lui. Certo io diedi le indicazioni, ma non ho la presunzione di affermare di averlo scritto personalmente. In questi mesi nessuno ha mai spiegato chi fu a firmarlo, e ora mi attribuiscono pure la responsabilità di non averlo aggiornato? Questo fa capire la miseria in cui siamo precipitati”. Quanto al report dell’Oms scomparso dal sito dell’Oms dove era scritto che il piano nel 2016 è stato solo “riconfermato” ma non “aggiornato”, Storace dichiara: “Questo è un governo che nasce col timbro della protezione internazionale. La genesi dell’esecutivo di Conte è quella: serviva a evitare governi sgraditi o ciò che si poteva profilare all’orizzonte con il centrodestra. La sanità non è l’ultimo dei servizi da rendere al cittadino ed è un importante potere”.

