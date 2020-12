Signori del vaccino, ora smettetela con la confusione

Francesco Storace 21 dicembre 2020 a

a

a

Ora fermatevi, signori del vaccino, che la confusione che fate ci preoccupa ancora di più. È evidente che se il vaccino è sicuro non ci saranno difficoltà ad adottare le precauzioni del caso contro il Covid. Ma lo è? Troppa precipitazione, quasi che fosse un’aspirina. Oggi il vaglio dell’Ema, poi quello dell’Aifa, et voila’ il vaccino a tavola. Ma è davvero così? Se non cambia nulla con la variante inglese - così come è stata definita l’ultima scoperta, che è arrivata anche al Celio, tanto per non farci mancare nulla - perché si sono bloccati gli arrivi del Regno Unito? Siamo di fronte a un pericolo o no? Chi ci rassicura? E la mutazione quando lo rende grave rispetto al virus che conoscevamo proprio ai fini dell’efficacia del vaccino? Se il virus muta e non sappiamo quanto sia efficace diventa criminale il solo pensiero di rendere obbligatoria la punturina. Eppure c’è chi insiste. I dubbi si affollano anche nella testa di chi non coltiva pregiudizi. Non c’è troppa fretta? Si sapeva che servissero anni. Qui giorni, mah. E poi l’effetto annuncio, quasi che fosse tutto già pronto. Si illudono le persone. In realtà ci si vaccinerà fino al 2022.... La convivenza con virus continuerà ancora almeno un anno altro che le misure fin qui adottate da Conte e dai suoi impiastri di governo... Dalle nostre parti nemmeno quello antinfluenzale si trova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.