"Risposta coordinata per la variante inglese". Berlusconi sveglia l'Europa

L'Europa agisca per contrastare la "variante inglese" del Covid, isolata oggi anche in Italia. Silvio Berlusconi ha depositato al Parlamento europeo una interrogazione a risposta urgente - a sua prima firma, e firmata anche da Antonio Tajani - sul tema della mutazione del virus che allarma l'Europa. Nel testo si chiede alla Commissione europea di elaborare con urgenza una risposta coordinata di controlli e allerta su voli diretti ed indiretti, treni ed ogni mezzo di trasporto proveniente dalle aree dove è stata individuata la nuova variante del virus e se si intende creare un coordinamento europeo tecnico e scientifico in grado di agire rapidamente, collaborando con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Ecco il testo integrale dell'"Interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta alla Commissione Europea

Articolo 138 del regolamento

Silvio Berlusconi (PPE) Antonio Tajani (PPE)

Oggetto: Misure urgenti per contrastare la nuova variante del Covid-19

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha individuato una nuova variante del Covid-19 già presente in Regno Unito, Danimarca, Olanda e Australia. Servono, da subito, misure per contenere la diffusione di questa variante fino a quando non si avranno informazioni cliniche certe. Visto l’art. 168 del TFUE che stabilisce che l’azione dell’Ue completa le politiche nazionali per la sanità in caso di “allarme e lotta contro gravi minacce per la salute di carattere transfrontaliero” e considerato le misure di limitazione dei voli dal Regno Unito prese da alcuni Stati membri, si chiede alla Commissione europea:

1) Intende elaborare con urgenza una risposta coordinata di controlli e allerta sui voli diretti ed indiretti, treni ed ogni mezzo di trasporto proveniente dalle aree dove è stata individuata questa nuova variante del virus?

2) Intende creare un coordinamento europeo tecnico e scientifico in grado di agire rapidamente, collaborando con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie?

3) Intende aggiornare il Piano d’azione anti Covid per investire non solamente sulla prevenzione, ma anche sulla cura, vista la capacità del virus di mutare?"

