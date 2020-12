La verità sui morti italiani, Rizzo inchioda Conte: la domanda a cui non vuole rispondere

20 dicembre 2020 a

A sentire il premier Giuseppe Conte la risposta dell'Italia alla pandemia di Covid-19 è stata esemplare. Ma i fallimenti del governo, tanto sul piano sanitario quanto su quello economico, sono sotto gli occhi di tutti. Il più lampante, impossibile da contestare, lo sottolinea il segretario del Partito comunista Marco Rizzo con un tweet.

"La domanda a cui il Presidente Conte ad un certo punto dovrà rispondere (arriverà quel momento) è questa: «Perché in Italia abbiamo così tanti morti?» Ci siamo stancati di sentire superficiali sciocchezze", scrive Rizzo. La contabilità è drammatica e senza scuse. "In Germania 1/3" delle vittime rispetto all'Italia, "in Giappone 1/20, e anche lì l’età media è alta!", si legge su Twitter. La risposta di Conte? Anche questa volta non ci sarà.

La domanda a cui il Presidente #Conte ad un certo punto dovrà rispondere (arriverà quel momento) è questa: «Perché in Italia abbiamo così tanti morti?»Ci siamo stancati di sentire superficiali sciocchezze. In Germania 1/3, in Giappone 1/20, e anche lì l’età media è alta!!! pic.twitter.com/7Xlun4VZtM — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) December 20, 2020

