Il decreto Natale entra in vigore tra un anno. Così sbaglia il sito della Gazzetta Ufficiale

Le nuove norme di Natale hanno fatto sbagliare anche la Gazzetta Ufficiale. Stamattina sul sito della G.U. campeggiava la scritta: "Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2021". Insomma la stretta c'è ma non c'è fretta. Dopo qualche minuto l'errore è stato corretto ma i social se n'erano già accorti ed è scattato subito lo sfottò senza fine. Anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, sottolinea l`errore con la matita rossa: "E per un anno...liberi tutti!". Il refuso finisce sotto i riflettori e viene quindi corretto. Il documento online presenta ora la data corretta per l`entrata in vigore.

