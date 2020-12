Non illudeteci sul 7 gennaio. Storace svela la farsa delle scuole

18 dicembre 2020 a

a

a

Il governo annuncia di voler riaprire le scuole il 7 gennaio. Ma prima di fare una cosa simile, bisogna stare molto attenti a non creare ancora più danni di quanto già fatto finora. A mettere in guardia contro decisioni avventate è Francesco Storace sul sito 7Colli. "Che succede con i trasporti, che a Roma stanno già a pezzi per conto loro? - si chiede Storace - Concretamente quanti quattrini ci sono a disposizione per immettere il trasporto privato nella disponibilità dei nostri figli? E l’aerazione delle classi chi la garantirà, posto che non si potrà certo fare lezione con le finestre spalancate? E sugli orari di ingresso, siamo davvero nella condizione di poter scaglionare l’inizio delle lezioni?".

A lanciare l'allarme è anche Maria Corongiu, presidente dei medici di medicina generale. "Riaprire le scuole il 7 gennaio con questa circolazione del virus significa che il 21 o il 30 gennaio saremo costretti a richiuderle - ha detto Corongiu – Mi chiedo: vale la pena ragionare a fisarmonica?”. Insomma riaprire le scuole per pura propaganda politica potrebbe essere davvero molto pericoloso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.