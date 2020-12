Donato Bonanni aderisce a Forza Italia

18 dicembre 2020 a

Donato Bonanni, responsabile romano di Energie per l'Italia, aderisce a Forza Italia. “Dopo attente riflessioni con tanti amici e aderenti al gruppo romano di Energie PER l'Italia ho preso la decisione di aderire ufficialmente a Forza Italia. Chi come me è un attivista politico e un cittadino entusiasta di fare un servizio per la collettività e per la Capitale d'Italia, non può che trovare in Forza Italia la casa politica cui guardare. Ringrazio il coordinatore romano del partito Maurizio Gasparri e il suo staff per avermi offerto questa possibilità. Negli ultimi 3 anni ho coordinato a livello territoriale un movimento politico liberale e popolare fondato dall'amico Stefano Parisi che ringrazio sinceramente per la fiducia concessami. Da oggi comincia una nuova avventura politica in un partito strutturato ed importante che vorrà dimostrare sempre di più il suo valore per rigenerare la politica".



