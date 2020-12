De Luca smentisce subito Conte: vieterò tutti gli spostamenti in Campania

18 dicembre 2020 a

Conte non ha fatto in tempo ad annunciare l'ultimo folle decreto di Natale che arrivano le prime ribellioni dei governatori pronti a smentirlo con provvedimenti ancora più stringenti. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca dice no a "mezze misure" per contenere la pandemia da coronavirus nei giorni di Natale.

Primo fra i governatori italiani, annuncia già un provvedimento più restrittivo rispetto alle misure introdotte dal governo: "Seguiremo la nostra linea - dice in diretta Facebook - quella del massimo rigore. Non ci sarà mobilità dai comuni sotto i 5 mila abitanti ", diversamente dunque da quanto previsto nel nuovo decreto legge. E nelle prossime ore potrebbero arrivare altre decisioni in controtendenza con Roma.

