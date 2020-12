A Roma si muore di povertà. Cosa fanno Raggi e Zingaretti

17 dicembre 2020 a

a

a

A Roma si muore di povertà. E in solitudine. E' di poche ore fa il ritrovamento dopo 15 giorni di una coppia di coniugi trovati morti nella loro abitazione alla Cecchignola. Vivevano in una situazione di estremo disagio. E questa è solo la punta dell'iceberg. Secondo i dati della Caritas riportati sul sito 7Colli, nella Capitale un povero su due è italiano. Per questo è intervenuto persino monsignor Gianpiero Palmieri, il giovane e coraggioso vescovo romano che ha denunciato con parole durissime la “latitanza” dei politici.

E cosa fanno la sindaca Raggi e il Governatore Zingaretti? Tutto tranne occuparsi dei problemi del loro territorio. La Raggi si preoccupa di piantare alberi di Natale e Zingaretti sembra più interessato agli inciuci di palazzo e ai rimpasti di governo che a risolvere i problemi dei cittadini. Insomma Raggi e Zingaretti passano il Natale su Marte, proprio come nella migliore tradizione del cinepanettone. Peccato che quest'anno non ci hanno lasciato neppure i cinema.

