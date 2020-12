Zona rossa sbagliata in tutta Italia. Bassetti spiana Conte

17 dicembre 2020 a

Italia zona rossa, Matteo Bassetti spiana il governo Conte. Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova critica il presidente del Consiglio per l'imminente decisione di estendere la zona rossa a tutta l'Italia. Secondo Bassetti sarebbe stato molto più utile differenziare le misure in base alle reali necessità dei diversi territori e sistemi sanitari regionali.

"Da quello che sto vedendo in queste ore manca la coerenza a livello decisionale - scrive Matteo Bassetti su Instagram - I provvedimenti con i vari colori nelle regioni (rosse, arancioni e gialle) avevano un razionale scientifico basato sui 21 indicatori. E nel Dpcm si parlava di interventi anche più restrittivi a livello locale. Quest'ultima cosa è importante perché nel Paese ci sono aree di alcune regioni, penso al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia, che avrebbero bisogno di interventi restrittivi da subito e non nei festivi e prefestivi. A mio parere è inutile chiedere di fare una enorme zona rossa del Paese dove ci sono tante aree che hanno Rt a 0.7 o 0.6 e poi non intervenire con provvedimenti ancora più drastici dove l'Rt è più alto o dove gli ospedali stanno scoppiando. In alcune aree le cose vanno male e i provvedimenti andavano presi gia da tempo. C'è poca coerenza. . Le Regioni dovrebbero intervenire con i sindaci e individuare a livello locale le zone dove è necessario chiudere senza bisogno di aspettare il 24. In alcune situazioni locali e’ urgente intervenire presto, in altre no".

