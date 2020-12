17 dicembre 2020 a

La Lega di Salvini ricomincia a crescere. Secondo il sondaggio EMG Different per "Rai per Agorà" la Lega è praticamente l'unico partito che sale nel gradimento degli italiani. Nell'ultima settimana, il Carroccio guadagna lo 0,3 percento.

EMG Different per "Rai per Agorà": La Lega cresce dello 0,3% e si conferma primo partito italiano con il 24,7%! pic.twitter.com/jOkCqsyWO0 — Noi con Salvini (@Noiconsalvini) December 17, 2020

Il dato balza ancora più agli occhi se consideriamo che il Pd nello stesso periodo ha perso lo 0,4 percento. Analoga perdita per il M5s che perde un ulteriore 0,3 percento. La Lega, insomma, stacca il Partito Democratico e si conferma il primo partito italiano con il 24,7%.

