Natale nel caos e loro pensano alle poltrone. Meloni disintegra Conte

17 dicembre 2020 a

a

a

A pochi giorni da Natale, gli italiani ancora non conoscono le misure restrittive del periodo delle feste. In quali giorni si potrà circolare, da che ora e soprattutto quali saranno le regole per l'apertura dei negozi. Giorgia Meloni non ci sta e si sfoga su Facebook contro il governo Conte che pensa solo a spartirsi poltrone e nomine.

"Siamo al 17 dicembre e mancano solo 8 giorni al Natale, ma il Governo non ha ancora deciso nulla. Domani alle 18 è convocato un Consiglio dei ministri per esaminare, forse ma non è certo, le nuove misure restrittive per le festività. Buio pesto sui possibili ristori in caso di nuove chiusure. Mentre Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti continuano a perdere tempo perché troppo impegnati a spartirsi poltrone e nomine, i cittadini e le imprese, soprattutto quelle più piccole e che producono gran parte del loro fatturato in questo periodo, sono nell'incertezza più totale: non sanno cosa dire ai loro clienti, ai loro fornitori e non sanno minimamente cosa devono fare con gli ordini. È il caos totale ed è inaccettabile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.