Cartabianca, Giorgia Meloni svela la verità su Conte e Pd: "Perché non ci fanno votare"

"Sono convinta che si possa tornare a votare in primavera. Negli Stati Uniti il Covid non ce l’avevano? Da noi qualunque situazione è buona per non votare, solo perché poi la sinistra perde le elezioni". Giorgia Meloni, in collegamento con la trasmissione Cartabianca, dà una lezione al governo rossogiallo guidato da Conte. La critica al Pd e al Movimento Cinque Stelle nella lotta all'emergenza è feroce: "Il pressapochismo del governo nella lotta al covid è stato irresponsabile. Il governo di un Paese democratico non deve concedere, ma dare delle regole e se queste sono chiare sarà più facile che i cittadini li rispettino".

Su Rai3 da Bianca Berlinguer La leader di FdI nega che Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia siano ai ferri corti: "Nel centrodestra a volte abbiamo divergenze ma troviamo sempre risoluzioni comuni. Noi non siamo mai andati in ordine sparso. Noi non stiamo insieme per interessi. Stiamo per insieme per scelta e compatibilità di visione".

