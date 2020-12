Governo, Leu: no a giochetti, con Conte soluzioni per andare avanti

15 dicembre 2020 a

a

a

«È stato un lungo confronto, noi siamo assolutamente per un confronto nel merito su questioni progettuali», dunque «Recovery fund, un grande occasione da non sprecare perché, questo lo abbiamo detto a Conte, i cittadini non c’è lo perdonerebbero mai. Il paese ha bisogno di spendere bene questi 209 miliardi, dopodiché a noi non piacciono giochi e giochetti, con il presidente Conte troveremo insieme le soluzioni per andare avanti». Così la capogruppo al Senato di Leu, Loredana De Petris, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro della delegazione del suo partito con il premier.

«I cittadini, le imprese chiedono risposte - aggiunge il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro - abbiamo il dovere di darle. Bene confronto sulla gestione del Recovery Fund, bene il coinvolgimento di tutti» e un «sistema di monitoraggio e di controllo è necessario». Quanto alle misure sul Natale e la nuova stretta in arrivo, «noi chiaro fin dal primo giorno, che occorre seguire il principio di precauzione, la salute prima di tutto». Qualcuno chiede a De Petris come voteranno domani, quando in Aula ci saranno le mozioni sugli spostamenti tra Comuni durante le festività, «vediamo, fatemi andare al Senato..», taglia corto.

Nel corso dell’incontro, Nicola Fratoianni sarebbe tornato sulla proposta di patrimoniale che tanto aveva fatto discutere e diviso la maggioranza. Il premier non sarebbe entrato nel merito, limitandosi ad ascoltare la proposta dell’esponente di Leu che ha difeso la bontà dell’iniziativa siglata, come proposta alla legge di bilancio, assieme all’esponente dem Matteo Orfini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.