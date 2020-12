Gianfranco Librandi choc, le frasi su meridionali e Covid finiscono in Procura

15 dicembre 2020 a

Le sparate nei talk show del deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi, rischiano di finire in tribunale. Il renziano nell'ultima settimana è stato protagonista degli studi radio-tv grazie ad attacchi surreali, come quando a Dritto e Rovescio ha detto al parlamentare di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli che i suoi nipoti "andranno in Africa a pulire i cessi dei neri". E teorie bizzarre come quella esternata alla Zanzara, il programma di Radio24 condotto da Giuseppe Cruciani con David Parenzo, che vuole i meridionali più resistenti al Covid perché in realtà sono "africani bianchi".

Proprio le frasi pronunciate da Librandi, passato dal Pd a Italia Viva, a Radio24 sono finite nel mirino di due leghisti perché "intollerabili e fortemente lesive della dignità dei meridionali. Per questa ragione presenteremo un esposto in procura", fanno sapere il deputato della regione Siciliana della Lega Vincenzo Figuccia e il capogruppo al comune di Palermo Igor Gelarda.

