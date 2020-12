"I tuoi nipoti puliranno i cessi dei neri", Librandi choc da Del Debbio. Donzelli esplode: in Africa vacci tu

11 dicembre 2020 a

"I tuoi nipoti andranno a pulire i cessi dei neri", scatta il putiferio a Dritto e Rovescio. A partire all'assalto è il deputato di Italia viva Gianfranco Librandi impegnato, durante la trasmissione di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio, in un duello con Giovanni Donzelli, responsabile nazionale di Fratelli d'Italia.

I migranti che arrivano in Italia, dice il renziano, "vengono da paesi più poveri del nostro e cercano di ottenere un posto di lavoro e condizioni di vita migliori. Per il momento però, perché l'Africa è il futuro. Lì il Pil cresce il 5 per cento". Insomma, tra poco gli equilibri economici cambieranno, è il pensiero di Librandi, e presto i poveri saremo noi. Così scatta l'attacco all'esponente di Fratelli d'Italia che fa partire il parapiglia: "I tuoi nipoti, caro Donzelli, andranno anche loro in Africa a lavare con lo spic e span i cessi dei neri". Apriti cielo. "Intanto vacci te Librandi in Africa a pulire i cessi, e non pensare ai miei nipoti", la replica di Donzelli con Del Debbio che deve interviene per placare gli animi.

"Il futuro è l'Africa!"



Le parole di Gianfranco Librandi a #Drittoerovescio pic.twitter.com/moMDkveLhz — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) December 10, 2020

