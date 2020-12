Covid e meridionali, Librandi svalvola da Cruciani: sono africani bianchi, ecco perché resistono meglio

Giada Oricchio 12 dicembre 2020 a

Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva, intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo nella puntata di venerdì 11 dicembre de “La Zanzara” su Radio24, ribadisce le sue idee su Covid-19 e immigrati: “I meridionali sono resistenti al Coronavirus perché africani bianchi”.

Dopo lo scontro a “Dritto e Rovescio” tra Librandi e Donzelli sugli “immigrati africani più resistenti al Covid per una questione genetica e sui bianchi che puliranno i cessi dei neri”, Giuseppe Cruciani ha chiamato in diretta Gianfranco Librandi nella puntata di venerdì 11 dicembre de “La Zanzara”: “Me ne sono andato giusto in tempo per non sentire le tue ca**ate” e il deputato: “Sei dimagrito tanto, ti fai troppe pi**e. E comunque anche te andrai a pulire i cessi dei neri! Quando vuoi ti faccio un’analisi. Fammi vedere un immigrato in ospedale col Covid. Andiamo a vedere negli ospedali di Varese, Non hanno niente, non hanno neppure i contagiati perché è una questione genetica Io, ad esempio, sono calabrese e sono più forte. Io ho fatto il covid per un solo giorno. I calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più. Siamo africani bianchi”.

E Cruciani: “Ma cos’è sta ca**ata?!”. Librandi tiene una lezione: “Tu che continui a difendere i cittadini bianchi contro i migranti, sappi che nel 2050 ci saranno due miliardi di neri, verranno qua e tutti quelli con il tuo cognome o con quello di Salvini o di Donzelli, li pelano vivi perché si ricorderanno di come li avete trattati. Io sto cercando di avvertirvi”. Nella bagarre, David Parenzo ha sottolineato: “Non mi addentrerei in questo argomento”.

