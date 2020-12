Bernardini denuncia: in commissione bilancio fascicoli già stampigliati

15 dicembre 2020 a

a

a

Fenomeni «paranormali» alla Camera, dove la Commissione Bilancio sta esaminando gli emendamenti alla manovra. Lo denuncia il deputato del Gruppo Misto Fabio Berardini, ex M5S, che intercettato dall’Adnkronos nei corridoi di Montecitorio racconta: «In Commissione è accaduta una cosa davvero singolare. Nei faldoni a disposizione dei deputati - spiega Berardini - sono spuntati fascicoli che prevedono il futuro...». «Su alcuni fascicoli sono già stampigliati i pareri del governo su emendamenti non ancora esaminati dalla Commissione», afferma il parlamentare, mostrando alcune foto scattate col cellulare dove si vedono emendamenti dell’opposizione a cui governo e relatore hanno dato parere contrario: 142.19 Brunetta, 139.6 Rampelli, 165.97 Vietina, 150.02 Garavaglia. «Mi chiedo se siamo di fronte ad una farsa», chiosa l’ex grillino.

«Se le rivelazioni del deputato Berardini fossero, come sembra, confermate, sarebbe ulteriormente dimostrata la scarsa compatibilità del governo Conte con i più elementari precetti democratici. Un episodio gravissimo che dimostra che siamo di fronte a un governo di cialtroni che non potrebbe amministrare nemmeno lo Scoglio della Botte». Lo dice all’Adnkronos il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d’Italia, commentando le dichiarazioni del deputato del Gruppo Misto Fabio Berardini, ex M5S, il quale sostiene che su alcuni fascicoli a disposizione dei parlamentari fossero «già stampigliati i pareri del governo su emendamenti non ancora esaminati dalla Commissione Bilancio»

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.