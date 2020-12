Alfredo Antoniozzi sale ai vertici di Fratelli d'Italia

15 dicembre 2020 a

a

a

La politica nel sangue e la perseveranza. Tra i primi a credere in una svolta moderata di Fratelli d’Italia ora Alfredo Antoniozzi conquista un prestigioso riconoscimento dal partito di Giorgia Meloni, salendo ai vertici dell’organo rappresentativo del partito. Ieri si è riunita l’assemblea nazionale di Fdi, che è presieduta da Ignazio La Russa, e Antoniozzi ne è stato eletto vicepresidente.

L’elezione è avvenuta all’unanimità dopo la relazione della presidente del partito Giorgia Meloni.

Antoniozzi ha poi tenuto a ringraziare proprio la leader: “Ringrazio Giorgia Meloni per avermi indicato come vicepresidente del prestigioso organismo nazionale eletto dal Congresso, che indirizza l’azione politica, l’organizzazione e il funzionamento del movimento. La fiducia e la stima in me riposta mi riempiono d’orgoglio e di responsabilità e mi proietta ad un impegno sempre maggiore nell’azione di Fratelli d’Italia per il bene del nostro Paese. L'attenzione crescente che gli Italiani pongono nei nostri confronti sono il risultato della coerenza e della lealtà della Leader di Fratelli d’Italia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.