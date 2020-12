Gregoretti, Danilo Toninelli furioso: "Smemorato?". Il video dopo la bufera social

13 dicembre 2020 a

L'ex ministro Danilo Toninelli "smemorato" al processo contro Matteo Salvini? Il caso Gregoretti esplode sui social dopo l'udienza in aula a Catania: Toninelli della vicenda non ricorda più nulla ma poi s'infuria con i giornali che riportano le dichiarazioni.

Contrordine, Toninelli ricorda! "Ho risposto a tutte le domande. Salvini è un ladro codardo che ruba il voto alla gente. Per colpa di Salvini e della Bongiorno sto ricevendo minacce. Ho paura che qualcuno fuori di casa mi prenda a sberle." #RadioSavana pic.twitter.com/t56u4WMpeQ — Stefano Rossi (@Stefano87867985) December 13, 2020

Il senatore M5S dichiara di non ricordare nulla nemmeno di fronte ai documenti che riportano la sua firma e attacca il leader della Lega: "Faceva il duro ma scarica le responsabilità". Poi, dopo la bufera social, se la prende con i media e minaccia azioni legali: "Avete capito che codardo? Una persona per bene come me, che ha sempre lottato per i vostri interessi, viene descritta al contrario?"

