C'è un giudice all'Arci modello Palamara: "Condannate Salvini"

12 dicembre 2020 a

a

a

Se non trovate un giudice a Berlino, cercatelo all’Arci, dove il modello Palamara è di moda: “È giusto che Salvini venga processato. Auspico anche una condanna in modo tale da ricordare che un ministro non può limitare la libertà delle persone, che il fatto di avere un largo consenso non consente a nessuno di non rispettare la legge e la Costituzione". La sentenza è di tale Filippo Miraglia, responsabile nazionale Immigrazione dell’Arci, sentito da Adnkronos, sul caso Gregoretti che vede indagato per sequestro di persona l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. "Quel che ha fatto è stato illegittimo e una condanna sarebbe utile a rafforzare la nostra democrazia. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di persone che anziché essere a servizio dello Stato, usano lo Stato per il loro fini", aggiunge Miraglia.

La giustizia esercitata per opinioni. In fondo era proprio il modello Palamara…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.