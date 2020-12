Gregoretti, ecco il video che incastra Conte. Linea condivisa sugli sbarchi

12 dicembre 2020 a

Il video che incastra il premier Giuseppe Conte sulla "gestione condivisa" degli sbarchi dei migranti è "allegato alla memoria che è stata prodotta dalla difesa", ha spiegato l’avvocata Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, prima di entrare nell’aula bunker del carcere Bicocca a Catania per il processo all’ex ministro sui fatti della nave Gregoretti. È "il video in cui il premier Giuseppe Conte parla del governo e del ruolo dell’esecutivo nella decisione sugli sbarchi in Italia di migranti come idea condivisa è allegato alla memoria che è stata prodotta dalla difesa".

Eccola, la "prova" che dimostra le responsabilità del premier di aver condiviso con Salvini la decisione di vietare lo sbarco dei migranti a bordo della Gregoretti fino a quando la Commissione europea non avesse preso l'impegno per i ricollocamenti. "Sicuramente dal primo riscontro c'è stato un coinvolgimento della presidenza come è sempre avvenuto per la ricollocazione, perché - non è un novità, era già chiaro - per quanto riguarda le ricollocazioni abbiamo sempre, a livello di presidenza, con l'aiuto del Ministero degli Esteri lavorato noi per ricollocare e consentire poi lo sbarco", dice Conte nello spezzone tratto dalla conferenza stampa di fine anno 2019. Di seguito e a questo link il video delle dichiarazioni del premier.

Insomma, "prima i ricollocamenti poi lo sbarco", la linea era pienamente "condivisa da tutto il governo Conte 1 e dunque la decisione di bloccare a bordo della nave Gregoretti per una settimana 131 migranti soccorsi a luglio 2019 nel Mediterraneo non sarebbe stato un abuso di potere di Matteo Salvini" commenta la Bongiorno.

